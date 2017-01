Alfano: Europa ha interesse enorme a stabilizzare la Libia

New York, 10 gen. (askanews) - "L'Europa ha un interesse enorme a stabilizzare la Libia. Per noi la questione dei migranti coincide con la Libia visto che il 90% dei migranti che arrivano in Italia partono dalla Libia". Lo ha detto il ministro degli esteri, Angelino Alfano, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York.

Alfano ha indicato quali sono le priorità che l'Italia ha sottolineato davanti al consiglio di sicurezza per la sua azione in Libia, un tema che deve "restare in cima alle priorità mondiali, non può stare in coda".

Per il ministro degli esteri è fondamentale agire su tre fronti, con "un attacco a tre punte". "In primo luogo in Libia per far diminuire le partenze, poi nei rapporti con il Niger, uno stato in parte di origine in parte di transito di migliaia e migliaia di migranti, stiamo chiudendo un accordo che farà diminuire gli arrivi".

Infine Alfano ha ricordato che è centrale anche il rapporto con la Tunisia, interessata anch'essa a fermare il traffico dei migranti. Per questo motivo il 19 gennaio il ministro sarà in visita nel Paese. Oggi pomeriggio, invece, Alfano incontrerà il neo segretario generale dell'Onu, António Guterres.