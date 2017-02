Bruxelles, 6 feb. (askanews) - "Fate come noi: riaprite le vostre ambasciate in Libia. Per noi è stato determinante per la firma dell'accordo" con il governo libico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, durante il suo intervento di fronte ai colleghi dei Ventotto, nel corso del Consiglio Affari esteri dell'Ue oggi a Bruxelles.