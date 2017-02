Alfano: a Ginevra "può nascere accordo durevole" sulla Siria

Roma, 15 feb. (askanews) - La riunione di Astana ha un "compito essenziale", consolidare "il cessate il fuoco", ma è "difficile" che vi sia "un accordo politico globale e durevole per il futuro della Siria": "non è da lì che si può aspettare un accordo" che "non può che avvenire in un quadro Onu" a Ginevra. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, durante la conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l'inviato Onu per la Siria, Staffan De Mistura, oincoraggiato ad andare avanti con il sostegno dell'Italia.

"Il cessate il fuoco non è completo e totale ma è il più consistente ed efficace visto finora, sta producendo risultati molto significativi", ha ricordato Alfano. E se rafforzare la tregua "è il compito di Astana", l'Italia sostiene anche "ciò che accade e accadrà a Ginevra, perché da lì può nascere una soluzione durevole su un accordo politico". "La stabilizzazione della Siria deve realizzare alcuni grandi risultati: far tornare in Siria i rifugiati, quando verrà meno la ragione per la quale sono fuggiti, contrastare il terrorismo internazionale. Per cui una Siria stabilizzata è presupposto indispensabile", ha aggiunto il titolare della Farnesina.