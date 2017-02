Al Baghdadi sarebbe fuggito da Mosul diretto a Raqqa in Siria

Roma, 12 feb. (askanews) - Fonti dell'intelligence in Iraq hanno rivelato che il leader dello Stato islamico Abu Bakr al Baghdadi non si troverebbe più nei quartieri occidentali di Mosul, in Iraq, ma sarebbe fuggito verso la Siria assieme ad un certo numero di comandanti senior dell'Isis. Lo scrive l'agenzia stampa iraniana Fars che cita quanto riferito a Sky Iraq dal generale Abdolkarim Khalaf.

Secondo Khalaf, Al Baghdadi avrebbe lasciato Mosul già alcuni giorni fa e non avrebbe più contatti con i comandanti rimasti a Mosul. Già il mese scorso alcune fonti riferivano che il leader dell'Isis fosse fuggito a Raqqa, autoproclamata capitale dello stato islamico in Siria.