Aiutiamo la Siria!: ad Aleppo inverno drammatico per popolazione

Roma, 7 feb. (askanews) - Ad Aleppo, "spenti i riflettori continua l'emergenza ma anche la solidarietà". Innanzitutto quella che arriva dal freddo dell'inverno. Per questo l'associazione "Aiutiamo la Siria!- Onlus" ha promosso una iniziativa di solidarietà che prevede, raccogliendo l'appello lanciato dai Fratelli Maristi che operano nella città, di finanziare - attraverso il progetto urgente "Riscaldiamo Aleppo" - l'acquisto di almeno 540 stufe a gas da destinare ad altrettante famiglie anche se, si sottolinea, quelle che ne avrebbero bisogno sono circa 700. "Nonostante l'interruzione, si spera la fine, della 'battaglia di Aleppo' le condizioni di vita della popolazione restano difficilissime. - avverte l'associazione - L'inverno quest'anno è particolarmente rigido, le temperature in questi giorni arrivano facilmente a 5-6 gradi sotto lo zero. A ciò si aggiunge l'interruzione da diverse settimane della fornitura regolare di acqua che costringe a lunghe file per riempire le taniche affrontando le avverse condizioni climatiche".