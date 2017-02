Siria, "Saydnaya", il famigerato carcere delle impiccagioni

Amnesty: famoso per torture ben da prima di inizio rivolta in 2011

Damasco, 7 feb. (askanews) - Il carcere di Saydnaya dove il regime di Damasco è accusato da Amnesty International di aver impiccato circa 13.000 persone in cinque anni, è il centro di detenzione più temuto in Siria e da decenni. Situata ad una trentina di chilometri a Nord della capitale, la prigione militare era luogo di raccolta già prima della rivolta del 2011 per migliaia di detenuti che in seguito hanno raccontato di agghiaccianti storie di tortura. Secondo Amnesty, il penitenziario, che la Ong descrive come un "mattatoio umano", può ospitare da 10.000 a 20.000 detenuti, che sono in maggioranza, militanti, islamisti, e oppositori politici.

Nel rapporto pubblicato oggi, Amnesty segnala che almeno una volta alla settimana tra il 2011 e il 2015 gruppi fino a 50 persone sono stati prelevati dalle loro celle per processi arbitrari, picchiati e poi impiccati "nella notte, in totale segretezza". Oltre alle impiccaggioni su larga scala, il rapporto porta alla luce anche casi di stupro e di tortura per fame. Racconta di prigionieri violentati o costretti a violentarsi l'un l'altro o a mangiare il cibo non in appositi contenitori ma dai luridi pavimenti delle celle. (Segue)