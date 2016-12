Beirut, 29 dic. (askanews) - A mezzanotte scatta per la Siria una tregua generale, dopo quasi sei anni di conflitto sfociato in guerra aperta. Ecco i principali momenti della guerra che ha fatto almeno 312mila morti dal 2011.

2011, LA RIVOLTA CONTRO ASSAD

15 marzo: proteste senza precedenti per domandare più libertà civili e la liberazione dei prigionieri politici. Seguono azioni di dura repressione a Damasco e Daara, culla della rivolta.

Aprile: le proteste si allargano, i manifestanti chiedono le dimissioni di Assad.

Luglio: il colonnello Riyadh al-Assad defeziona e fonda il Libero Esercito Siriano (FSA) che dalla Turchia promuove la rivolta contro il regime siriano. Gruppi islamisti si uniscono alla ribellione.

2012: È GUERRA. ASSAD BOMBARDA

1 Marzo: le forze siriane dopo quasi un mese di bombardamenti sconfiggono i ribelli nel distretto di Baba Anr, provincia di Homs

17 luglio: gli uomini dell'Fsa lanciano un'offensiva per Damasco, ma il regime resiste malgrado l'assedio

2013: Aleppo diventa il fulcro del conflitto. Entra in scena l'Iran. Armi chimiche

Nel 2013 l'aviazione siriana, con elicotteri e aerei, bombarda i quartieri di Aleppo, usando i barili-bomba, e porzioni sempre più ampie del resto del Paese.

Da aprile il movimento libanese sciita Hezbollah annuncia che sta combattendo a fianco del regime siriano. L'Iran appoggia l'alleato Assad, esponente della comunità alawita, una branca dell'islam sciita

21 agosto: l'Onu accusa il regime siriano di avere ucciso, usando armi chimiche, oltre 1.400 persone nelle aree controllate dai ribelli nei pressi di Damasco. E' la linea rossa dichiarata da Barack Obama come limite da non oltrepassare, pena un intervento miiltare. Ma a settembre Mosca e Washington negoziano un accordo per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano, cosa che permette agli Usa di non intervenire. (Segue)