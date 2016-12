Roma, 29 dic. (askanews) - In Siria scatta tra poche ore la tregua generale concordata tra il regime di Bashar al-Assad e gruppi dell'opposizione, in un tentativo di porre fine alla devastante crisi scoppiata nel 2011 e diventata poi guerra aperta e di lanciare negoziati per una soluzione politica. E' stata la Russia, alleato senza cui il governo siriano non avrebbe mai potuto prevalere nel conflitto, ad annunciare l'intesa per il cessate-il-fuoco, che entrerà in vigore dalla mezzanotte e che il governo siriano giudica possibile grazie a "vittorie in numerose aree". La notizia è stata annunciata in diretta televisiva da Vladimir Putin: "E' stato appena riferito che oggi, poche ore fa, si è verificato un evento che non solo abbiamo atteso per molto tempo, ma per cui abbiamo lavorato molto", ha detto il presidente russo, durante un incontro con i ministri della Difesa Sergey Shoigu e degli Esteri Sergey Lavrov, "sono stati firmati tre documenti. Il primo tra il governo siriano e le forze armate dell'opposizione per il cessate il fuoco su tutto il territorio della Repubblica araba siriana".

Gli altri due documenti, ha poi spiegato il capo del Cremlino, riguardano misure di monitoraggio della tregua e "una dichiarazione di disponibilità ad avviare i negoziati di pace per la soluzione della crisi siriana". Sono accordi "fragili e richiedono molta attenzione e pazienza - ha aggiunto Putin - oltre a un costante contatto con i partner". Il capo dello Stato russo ha anche annunciato una "riduzione" del dispiegamento delle forze russe in Siria. "Concordo con la proposta del ministero della Difesa di ridurre la nostra presenza militare in Siria", ha detto, aggiungendo che "la Russia continuerà a combattere il terrorismo in Siria", ovvero le formazioni jihadiste escluse dall'accordo.

In contemporanea, da Damasco arrivava l'annuncio dello stop totale alle armi da parte dell'esercito siriano, che sottolinea, in un comunicato dello Stato maggiore, che la svolta è stata possibile grazie alle "vittorie e i successi delle nostre forze armate in numerose aree".(Segue)