Riparte dialogo a Ginevra, Russia alla Siria: stop raid aerei

Domani il via. De Mistura frena: non mi attendo "svolta immediata"

Ginevra, 22 feb. (askanews) - La Russia ha chiesto al governo di Bashar al Assad di fermare i bombardamenti aerei in Siria durante i negoziati a Ginevra per una soluzione politica del conflitto. Una breve tregua al bagno di sangue nel Paese, che rischia di essere l'unico piccolo successo del quarto round di colloqui tra le parti siriane, che avrà inizio domani senza grandi aspettative. Lo stesso inviato Onu Staffan De Mistura ha spiegato oggi di non attendersi "una svolta immediata", ma solo uno "slancio positivo" per nuovi incontri in un futuro non troppo lontano.

"Oggi la Russia ha annunciato a tutto il mondo di avere formalmente chiesto al governo siriano di lasciare il cielo silente durante le discussioni" a Ginevra sul conflitto in Siria, ha detto De Mistura al termine della riunione settimanale del Gruppo di lavoro sul cessate il fuoco, presentando i lavori di domani. Un passo positivo, quello di Mosca - che con Teheran è la principale alleata del regime di Damasco -, ma non tale da scalfire l'estrema cautela di De Mistura. "Mi attendo una svolta immediata? No, non mi attendo una svolta immediata, solo l'inizio di una serie" di negoziati, ha avvertito l'inviato dell'Onu.

La delegazione del governo di Damasco e quella dell'Alto Comitato per i negoziati, che raggruppa i movimenti chiave dell'opposizione, intanto sono già arrivate a Ginevra. A guidare la prima è l'ambasciatore siriano presso le Nazioni Unite, Bashar al Jaafari. A capo del team di opposizione invece ci sono due dei principali rappresentanti dell'Alto Comitato Negoziale, Nasr al-Hariri e Mohamamd Sabra, quest'ultimo considerato molto vicino alla Turchia.

Il mediatore delle Nazioni unite ha comunque indicato che altre delegazioni sono ancora attese in Svizzera, senza fornire ulteriori precisazioni. E interpellato sul format di questo quarto round di colloqui, dopo quelli tenuti lo scorso anno, De Mistura si è rifiutato di dire se le delegazioni hanno accettato la proposta di negoziati diretti. "Prima di tutto voglio parlare con le delegazioni domani mattina in incontri bilaterali", ha spiegato.

(con fonte Afp) (segue)