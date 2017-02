Riparte dialogo a Ginevra, Russia alla Siria: stop raid aerei-2

Ginevra, 22 feb. (askanews) - Dall'ultima sessione, nell'aprile del 2016, la situazione sul terreno è molto cambiata. Le forze del regime hanno riconquistato Aleppo e le milizie ribelli non controllano che il 13% del territorio. La Turchia, che sostiene l'opposizione, è di fatto diventata parte belligerante, dopo l'intervento delle sue truppe di terra nelle aree occidentali del Paese. Ankara, inoltre, si è avvvicinata a Mosca, che però è la principale alleata del regime, e sponsorizza con Russia e Iran un cessate il fuoco molto fragile, negoziato ad Astana, in Kazakistan.

Secondo quanto concordato preliminarmente, dei gruppi di lavoro dovrebbero essere messi a punto a Ginevra sui tre principali temi previsti dalla risoluzione Onu 2254 sulla Siria: la governance, la futura Costituzione e le elezioni. Questioni che prevedono "una transizione politica" su cui regime e opposizione hanno però opinioni profondamente diverse, e sulla quale si innesta un'altra questione spinosa: il futuro di Bashar al Assad. L'opposizione lo vuole fuori dai giochi, per sempre. Damasco è contraria: il presidente ritiene di godere del "sostegno popolare" per recuperare il controllo di "ciascun centimetro del territorio siriano" e resta convinto del fatto che solo le urne potranno decidere la sua futura sorte.

Sul buon esito del negoziato, infine, pesa come un macigno la grande incognita degli Stati uniti. Donald Trump, che ha chiesto al Pentagono entro al fine di febbraio nuovi piani per la lotta contro i jihadisti dell'Isis, non ha finora mostrato una reale intenzione di coinvolgere gli Usa negli sforzi diplomatici per risolvere un conflitto che ha fatto oltre 310.000 morti e milioni di rifugiati e sfollati. Una latitanza che lo stesso De Mistura ha fatto fatica a nascondere, solo pochi giorni fa, alla Conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza: "Dove sono gli Stati Uniti (sulla soluzione politica)? Non posso dirvelo, perchè non lo so".

