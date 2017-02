Libia, Wsj: Mosca cerca sostegno di Trump per il generale Haftar

Roma, 28 feb. (askanews) - Il governo russo punta a ottenere il sostegno dell'amministrazione di Donald Trump al generale libico Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. E' quanto scrive oggi il Wall Street Journal, citando fonti al corrente degli sviluppi della linea diplomatica del Cremlino, a pochi giorni dall'arrivo a Mosca del premier del governo di unità nazionale libico, Fayez al Sarraj.

Secondo quanto riferito dalle fonti, funzionari russi avrebbero discusso con funzionari del Consiglio americano per la sicurezza nazionale del generale Haftar, così come delle iniziative per contrastare i jihadisti dello Stato islamico (Isis) in Libia e dell'intenzione di Mosca di fare affari nel settore petrolifero libico. Contattata dal Wsj la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha smentito contatti tra il Cremlino e il Consiglio di sicurezza nazionale riguardo ad Haftar, mentre un portavoce del Consiglio Usa non ha risposto alla richiesta di commento del quotidiano.

Il quotidiano americano ricorda che Haftar, "rivale del governo di coalizione insediato a Tripoli con il sostegno dell'Onu", è considerato da Mosca la "migliore possibilità per sconfiggere gli islamisti e ristabilire l'ordine nel Paese", ma anche che il sostegno garantito dal Cremlino "rivela il desiderio di Mosca di estendere la propria influenza nel Medio Oriente e nel Nord Africa dopo l'intervento nella guerra in Siria". (segue)