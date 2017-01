Le ambizioni di Haftar sulla Libia: generale si affida a Mosca

Tripoli, 17 gen. (askanews) - Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, vuole estendere la sua influenza su tutta la Libia e per realizzare il suo obiettivo spera nel sostegno fermo della Russia. E' con questa ambizione che il generale libico, l'11 gennaio scorso, si è recato in visita alla portaerei russa "Ammiraglio Kuznetsov", al largo della Libia, dov'è stato ricevuto con tutti gli onori prima di parlare in videoconferenza con il ministro della Difesa Sergei Shoigu. E accogliendolo a bordo, secondo gli esperti, la Russia sembra avere definitivamente scelto il suo posto nella lotta che oppone il governo di unità nazionale libico alle autorità rivali dell'Est.

Un avvicinamento, quello tra Haftar e Mosca, che secondo l'ex diplomatico americano a Tripoli Ethan Chorin gioverebbe ad entrambi, consentendo ad Haftar di inseguire i suoi progetti e alla Russia di accrescere la propria influenza nel mondo arabo e nel Mediterraneo, dopo l'intervento massiccio nella crisi siriana.

"Non è chiaro se Mosca accetterà di fornire armi" alle forze di Haftar "fino a quando l'ambargo sarà in vigore", ha dichiarato Mattia Toaldo, analista dell'European Council on Foreign Relations. Ma "sembra che le stelle si stiano allineando in favore di Haftar", ha aggiunto. D'altra parte, il governo di Fayez al Sarraj non è ancora riuscito a imporre pienamente la sua autorità a Tripoli e il generale libico può già contare sul deciso sostegno dell'Egitto e degli Emirati arabi uniti. In tale contesto, "Mosca sta chiaramente cercando di valutare se è nel suo interesse o meno far pendere la bilancia politica e militare a favore della Libia dell'Est", ha commentato Chorin.

