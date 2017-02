Iraq, fuggiti da Mosul: "In città si muore di fame"

Roma, 28 feb. (askanews) - Nella zona occidentale di Mosul controllata dai jihadisti dello Stato Islamico (Isis) nel nord dell'Iraq "si muore di fame e di sete". E' quanto emerge da una serie di testimonianze raccolte da attivisti da abitanti del capoluogo nel mirino di una vasta offensiva lanciata dalle forze irachene lo scorso 17 ottobre.

"Oltre 800.000 civili sono senza cibo, soffrono una estrema penuria di acqua potabile e totale assenza di latte per bambini", denuncia oggi l'Osservatorio iracheno per i diritti umani, una Ong di attivisti che ha parlato con numerose persone fuggite dalla parte occidentale della città, quella che ancora sotto il controlo degli uomini del Califfato nero.

"Sono 25 i bambini morti nel corso del mese di gennaio, bambini che non hanno superato i tre anni di età", scrive l'Ong spiegando che "i bambini sono morti a causa della fame che colpisce il versante sinistro del fiume Tigri (che divide in due Mosul) da quando sono iniziate le operazioni militari", lo scorso ottobre.

Secondo l'Osservatorio "la situazione è precipitata a causa del divieto imposto ai commercianti della città da parte dell'Isis di importare prodotti alimentari".

"In città si muore di fame", ha detto Yunjis al Hamadani, un abitante di Mosul riuscito a fuggire dalla città assieme alla sua famiglia, il quale spiega: "La fame e la sete lasceranno sul terreno delle vittime civili come succede in ogni guerra ma a Mosul l'Isis ha peggiorato la nostra situazione chiudendo i negozi a causa dei combattimenti e dei raid aerei sulla città".

"Le donne del mio quartiere non avevano più a casa scorte di farina, riso e conserva di pomodori: tutto quello che ci era rimasto erano datteri di pessima qualità", afferma invece Sheima'a, una donna fuggita da Mosul.

"La vita sotto l'Isis è stato un inferno" grida una altra donna abitante del quartiere al Jawasaq liberata ieri e spiega: "questi criminali hanno distrutto cristiani e yazidi ma non è che abbiano risparmiato noi sunniti: sappiate che in città non ci sono più uomini ma solo vedove".