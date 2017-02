Egitto, fallita mediazione Sarraj-Haftar, premier torna in...-2

Roma, 15 feb. (askanews) - Dopo gli incontri separati di ieri al Cairo, Sarraj e Haftar erano attesi a colloqui diretti, alla presenza del presidente egiziano Abdel Fatteh Al Sisi. Ma Sarraj è rimasto in attesa tutto il giorno nel suo albergo, Ageela Saleh ha fatto altrettanto in un altro hotel, mentre funzionari egiziani dell'intelligence hanno cercato di fare pressioni su Haftar per una soluzione di compromesso.

I tentativi si sono rivelati inutili e Haftar, ha spiegato il quotidiano libico, ha rifiutato di accettare il piano di Sarraj di una presidenza tripartita, un governo indipendente, la posizione di comandante in capo attribuita congiuntamente ai capi della presidenza del Consiglio, della Camera dei Rappresentanti e del Consiglio di Stato, e della costituzione di un Consiglio militare supremo con la presenza di Haftar.

L'unico progresso registrato al termine dei colloqui, ha concluso il quotidiano, è che entrambe le parti hanno convenuto sulla costituzione di una Commissione di 15 membri ciascuno della Camera dei Rappresentanti e del Consiglio di Stato per emendare l'Accordo politico sottoscritto a Skhirat, in Marocco, nel dicembre del 2015.