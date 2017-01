Roma, 25 gen. (askanews) - Una nuova costituzione in Siria, elaborata dalla Russia che sposta il potere dal presidente a un più diffuso accesso al potere da parte delle diverse etnie. Non solo ma secondo indiscrezioni di media arabi, la bozza della Carta "elaborata" lo scorso agosto introduce "sostanziali modifiche" nella'attuale costituzione siriana a partire del nome dello Stato (da Repubblica araba siriana a Repubblica siriana"; cancellato ogni riferimento alla religione musulmana o al nazionalismo panarabo che ha contraddistinto oltre mezzo secolo di potere del partito al Ba'ath; ampi poteri, soprattutto legislativi, alle amministrazioni locali e largo spazio al "libero commercio".

Ieri, Alexander Lavrentyev, capo della delegazione russa ai colloqui di Astana, che si sono conclusi ieri ha annunciato che la Russia ha stilato e trasmesso ai ribelli siriani un progetto di Costituzione per la Siria. "Aspettiamo la loro reazione, che per noi è molto importante e interessante", ha detto l'emissario del Cremlino ai colloqui di pace tenuti nella capitale kazaka, che non hanno fruttato grandi progressi politici, ma hanno visto la conferma del cessate-il-fuoco sottoscritta da Mosca, Ankara e Teheran.

Oggi, la tv satellitare al Arabiya che rivela alcuni punti della costituzione "russa" ha riferito che la bozza consegnata ai ribelli sarebbe stata stilata in realtà lo scorso maggio.

E a fine di maggio, è stato il quotidiano libanese al Akhabar a svelare molti punti della Carta. Il giornale di Beirut sostiene intanto che la bozza avrebbe il placet degli Stati Uniti e che verrà sottoposta a un referendum popolare. Le smentite non sono tardate da parte dei media di Damasco che sostengono che nessuna bozza di costituzione sia effettivamente stata mostrata al governo. Tuttavia, già nel gennaio dell'anno scorso, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che la Siria doveva impegnarsi per redigere una nuova costituzione quale primo passo per trovare una soluzione politica alla guerra.

L'aspetto debole dell'iniziativa di Mosca resta il fatto che questa costituzione venga scritta fuori dalla Siria e da non siriani, rischiando di minare il diritto del Paese arabo a gestire il proprio futuro. Ma ecco punto per punto i cambi più significativi della Carta come rivelata dai media arabi:

CAMBIO DEL NOME: Al primo articolo della carta "russa" lo stato viene indicato con il nome "Repubblica Siriana" al posto dell'attuale "Repubblica araba siriana".

CAPO DELLO STATO NON OBBLIGATORIAMENTE MUSULMANO La bozza russa rimuove le dicitura "Religione del presidente della Repubblica è l'Islam" e "La Giurisprudenza islamica è fonte principale della legislazione" sancite nell'articolo tre dell'attuale carta costituzionale.

DUE LINGUE UFFICIALI IN REGIONI AUTONOME "Le istituzioni delle amministrazioni autonome culturali curde e le loro organizzazioni usano le lingue araba e curda come idiomi paritetici", recita un'articolo della nuova carta che inoltre concede a tutte le regioni autonome "riconosciute per legge ad usare oltre la lingua ufficiale l'idioma della maggioranza degli abitanti previa approvazione di un referendum locale".

(Segue)