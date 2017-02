Consiglio Ue: accordo con Tripoli serve a salvare i migranti

Bruxelles, 6 feb. (askanews) - Il Consiglio Affari esteri dell'Ue svoltosi oggi a Bruxelles è stato dedicato in gran parte ai tentativi della comunità internazionale di stabilizzare la Libia e agli accordi dell'Italia con Tripoli, sostenuti dall'intera Unione, per mettere sotto controllo e limitare i flussi migratori che attraversano il Mediterraneo, e lottare più efficacemente contro i trafficanti di esseri umani.

I ministri hanno cercato di "aggiustare il tiro", sottolineando l'importanza che l'accordo (stipulato giovedì scorso e sostenuto poi dal vertice Ue informale di Malta) attribuisce al rispetto dei diritti umani di condizioni di vita decenti per migranti, profughi e richiedenti asilo che si trovano, transitano o sono riportati in territorio libico.

Mentre finora era prevalso, almeno nella percezione dei media, l'aspetto della chiusura verso i migranti - con le accuse all'Italia e all'Ue di costruire nuovi muri ed "esternalizzare" il problema, appaltando alla Libia il contenimento dei flussi del Mediterraneo centrale sul modello di quanto già avvenuto con l'accordo Ue-Turchia per la rotta egeo-balcanica - il messaggio dei Ventotto è stato oggi ben diverso.

In una dichiarazione congiunta, i ministri hanno "condannato le violazioni dei diritti umani compiuti contro i migranti" in Libia e chiesto "immediatamente alle autorità libiche di raddoppiare gli sforzi per migliorarne la protezione, in particolare nei centri di detenzione". L'Unione europea, si aggiunge nel testo, "chiede a tutte le parti di garantire agli operatori umanitari un accesso senza ostacoli e sicuro ai centri". L'Ue, inoltre, sottolinea che circa 1,3 milioni di persone hanno attualmente bisogno di aiuti urgenti in Libia.

I ministri dei Ventotto, insomma, e soprattutto l'Alto Rappresentante per la Pesc (Politica estera e di Sicurezza comune dell'Ue) Federica Mogherini, che presiede le riunioni del Consiglio, hanno deciso di focalizzare l'attenzione proprio sull'aspetto dell'Accordo che da molte parti, e soprattutto dalle Organizzazioni non governative, era stato duramente criticato.

Affidare più responsabilità e dare più risorse al governo di accordo nazionale di Tripoli significa poter salvare molte più persone sottraendole ai trafficanti e al rischio di annegamento durante le traversata in mare, ha puntualizzato Mogherini, ripetendo argomentazioni già note, ma evidentemente non abbastanza presenti, finora, nelle reazioni critiche all'accordo con la Libia.

"L'anno scorso - ha ricordato l'Alto Rappresentante durante la conferenza stampa al termine del Consiglio - abbiamo salvato 30.000 persone in mare", con le missioni che operano nel Mediterraneo in acque internazionali; "ma nelle acque territoriali libiche ne sono morte comunque 4.500, perché là le operazioni Ue, Sophia, le altre missioni internazionali non possono intervenire, sarebbe una violazione della sovranità della Libia. Solo i libici possono farlo, e per questo stiamo continuando il 'training' della loro guardia costiera, siamo già alla formazione del secondo gruppo, in modo che poi possano fare nelle loro acque territoriali esattamente le stesse cose che noi facciamo nelle acque internazionali".

"Noi vogliamo impedire - ha spiegato Mogherini - che si affidino ai trafficanti, ma sappiamo in che condizioni drammatiche sono i migranti in Libia, non chiudiamo gli occhi di fronte ai centri di detenzione in cui sono rinchiusi. L'Ue vuole salvare queste persone. Come? Facendo entrare nei campi, in cui oggi c'è poco o nessun controllo internazionale, lo Iom (Organizzazione internazionale per le migrazioni, ndr) e l'Unhcr (Alto Commissariato Onu per i rifugiati, ndr). Questo richiede che vi sia cooperazione da parte delle autorità e delle comunità libiche, e assistenza tecnica e finanziaria da parte nostra".

Inoltre, bisogna operare anche a Sud della Libia, da dove spesso provengono i migranti. "Con lo Iom - ha riferito l'Alto rappresentante - stiamo finanziando una presenza ad Agadez (Niger, ndr), per sostenere i migranti che attraversano il deserto, per assisterli prima che arrivino alle frontiere libiche". E quest'assistenza sta dando risultati: "Da 76.000 passaggi registrati da Agadez a maggio, siamo arrivati a 13.000 passaggi a dicembre", ha concluso Mogherini.