Caos Libia, islamisti prendono controllo ministeri a Tripoli -2

Roma, 12 gen. (askanews) - Lo scorso 14 ottobre, il capo del governo di Salvezza Nazionale Khalifah Ghwell aveva annunciato da Tripoli il ritorno del suo esecutivo ad esercitare le sue funzioni. E questo dopo circa novemesi di auto-sospensione decisa "per fare spazio" al governo d'Accordo Nazionale di al Sarraj. Lo stesso Ghwell, in una intervista precedente fatta sempre all'agenzia turca, aveva spiegato che il ritorno del suo governo "non è in contrasto con le precedenti decisioni" di autosospensione. "Ci siamo ritirati dal potere per proteggere la patria da una divisione", aveva detto spiegando però che "ma le divisioni sono aumentate con l'ingresso del governo al Sarraj a Tripoli (nel marzo 2016) in quanto privo di legittimità", Un ostacolo, quello della legittimità, che si riferisce alla mancata fiducia al governo al Sarraj da parte dell'Assemblea dei deputati di Tobruk, come sancito dall'accordo di al Zureikat in Marocco, grazie al quale era nato l'esecutivo d'Accordo Nazioanle un'anno fa.