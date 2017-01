Ambasciatore Libia a imprese italiane: è il momento di investire

Roma, 30 gen. (askanews) - "E' giunto il momento di lavorare". Con questa frase, che è anche il titolo di un'iniziativa tenuta a Roma oggi, l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Elmabrouk Safar ha voluto parlare delle "reali opportunità presenti oggi" nel suo Paese per le aziende italiane.

All'iniziativa organizzata in collaborazione con la Camera di commercio italo-libica hanno partecipato decine di imprenditori italiani che operano già o sono interessate ad investire in Libia.

"Questa iniziativa è di promozione e di sostegno e mira a ricostruire i ponti tra le due sponde del Mediterraneo. Parla con la lingua reale della concretezza e non quella della fantasia", ha detto l'ambasciatore spiegando che non si tratta di "una festa per la promozione dello scambio commerciale tra i due Paesi, ma per parlare delle vere e reali opportunità presenti in Libia, basata sulle priorità di molti settori e delle necessità del popolo libico".

Per il capo della missione libica in Italia, l'incontro tenuto nella sede dell'Accademia libica a Roma, "deve prendere in considerazione la fase transitoria che sta attraversando la Libia, le sfide della stabilità e della sicurezza. Parliamo di attività reale concrete per la ricostruzione e il riallacciamento dei rapporti".

