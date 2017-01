Astana, 24 gen. (askanews) - Russia, Turchia e Iran hanno raggiunto un accordo per il consolidamento e il monitoraggio del cessate il fuoco in Siria: un'intesa messa nero su bianco sulla dichiarazione finale di Astana, dove per due giorni si è discusso sulla crisi siriana. Ma che la soluzione della crisi in Siria sia ancora lontana lo confermano il rifiuto delle delegazioni siriane a firmare il documento conclusivo e le scaramucce a margine degli incontri, con accuse reciproche e ai Paesi partner riguardo al tentativo di far fallire il negoziato. Sembra dunque tutto rimandato a Ginevra: l'8 febbraio, nella città svizzera ci sarà infatti un nuovo round di colloqui sotto l'egida dell'Onu. E su questi, certamente, anche Donald Trump e la sua nuova amministrazione potranno far valere la propria voce, più di quanto non abbiano fatto ad Astana con la presenza dell'ambasciatore Usa in Kazakistan.

"E' stata presa la decisione di stabilire un meccanismo trilaterale per sorvegliare e assicurare la completa attuazione del cessate-il-fuoco e per evitare ogni provocazione", ha dichiarato il ministro degli Esteri kazako, Kairat Abdrakhmov, leggendo il documento finale dei colloqui. Russia e Iran, alleate di Damasco, e la Turchia, principale sostenitrice dei ribelli, si sono impegnate inoltre a "utilizzare la loro influenza" e a fare ricorso a "misure concrete nei confronti di ciascuna parte" per consolidare il cessate il fuoco instaurato il 30 dicembre scorso, ed hanno assicurato di voler "garantire la sovranità, l'indipendenza e l'unità territoriale siriana, nella sua forma di Stato multietnico e multireligioso, non confessionale e democratico".

I tre Paesi partner dei negoziati si sono anche espressi in favore della partecipazione dei ribelli siriani ai prossimi negoziati di Ginevra ed hanno accettato una delle principali richieste dei movimenti di opposizione, ovvero la separazione netta tra i ribelli "moderati" e i jihadisti dello Stato islamico e di Fatah al Sham, l'ex Fronte al Nusra affiliato ad al Qaida. "Non c'è alcuna soluzione militare del conflitto, che non può essere regolato se non attraverso un processo politico", si legge nel documento finale. (Segue)