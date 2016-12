Leggere per crescere

Una proposta Lisciani

“Un bambino che ama leggere sarà un adulto più felice” diceva lo scrittore e libraio cremonese Roberto Denti.



Da sempre pediatri, educatori e psicologi decantano i vantaggi di racconti, fiabe e favole sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini. Infatti, leggere fin da piccoli non solo favorisce lo sviluppo della creatività e la capacità di scrittura, ma aiuta anche ad avere un atteggiamento più positivo verso l’apprendimento.

Di recente, una ricerca pubblicata da The Economic Journal e condotta da tre economisti dell’Università di Padova ha avvalorato l’importanza della lettura in età scolare, dimostrando una stretta correlazione tra l’essere cresciuti in ambienti stimolanti per la lettura e la propria posizione lavorativa in età adulta. Lo studio ha preso in considerazione seimila persone, in nove diversi paesi europei, nel periodo compreso tra il 1920 e il 1956 ed è emerso che quelli cresciuti in case piene di libri avevano più probabilità di ottenere posizioni lavorative di prestigio, rispetto a quelli cresciuti in famiglie con meno di uno scaffale di libri.

Tuttavia, come emerge dal rapporto “Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?”, pubblicato a maggio da Save the Children, in Italia il 48% dei minori tra i 6 e 17 anni non ha letto neanche un libro - al di là di quelli scolastici - nell'anno precedente.

E allora perché non approfittare del Natale ormai alle porte per regalare ai più piccoli un bel racconto? Il Gruppo Lisciani, grazie ai suoi quarant’anni di esperienza nel settore del gioco educativo e nella produzione di strumenti didattico-ludico-editoriali di alta qualità, vanta oltre 200 titoli in catalogo tra cui scegliere, dai libri junior - dedicati ai bambini dai sei anni in su, come “Il grande libro degli animali”, “Il maxi libro kit esperimento sistema solare” e il nuovissimo “Grande libro Stuzzicamente per scoprire tante cose nuove” - ai libri maxi con penna inclusa per imparare a leggere e a scrivere! E infine le divertentissime fiabe rock, musicate in modo originale!

IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI

MAXI SCUOLA SCRITTURA ALFABETO E PAROLE

FIABE ROCK CAPPUCCETTO PINOCCHIO

101 COSE DA FARE PRIMA DI DIVENTARE GRANDE

IL MIO PRIMO LIBRO STUZZICAMENTE