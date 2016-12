I giocattoli intelligenti da mettere sotto l'albero

Una proposta Lisciani

“I giochi dei bambini non sono dei giochi, bisogna invece valutarli come le loro azioni più serie” scriveva Montaigne, filosofo francese del sedicesimo secolo.

Infatti, il gioco svolge da sempre una funzione fondamentale nell'apprendimento del bambino: è attraverso di esso che, fin dai primi anni di vita, sviluppa conoscenze e abilità ed entra in relazione con i propri coetanei.

E se fino a qualche anno fa, palloni di cuoio, soldatini, bambole e trenini riempivano il grande sacco di Babbo Natale e ruba bandiera, palla avvelenata e strega comanda colore erano i passatempo preferiti dai bambini, oggi il mercato offre un’impressionante varietà di giocattoli che rispecchiano gli ultimi sviluppi scientifici e tecnologi. Dai box musicali ai giochi per il computer, passando per i robot, i cosiddetti “giocattoli intelligenti” la fanno da padrone, consentendo al bambino allo stesso tempo di apprendere nuove attività, divertirsi e partecipare attivamente.

Tra gli scaffali quindi via libera ai giochi scientifici, come “Il grande laboratorio delle scienze” - best seller del Gruppo Lisciani, sul mercato dal 2011 – e “Laboratorio profumi ed essenze”, dedicato alle bambine. Spazio anche a mappe interattive come la “Mappa elettronica interattiva dell’Italia” per imparare la geografia, giochi a quiz come il nuovo “Il grande gioco talent school” dedicato ai bambini della scuola primaria e, infine, kit per scoprire le tecniche della pittura e per la realizzazione di gioielli.

Sono davvero tante le nuove proposte del Gruppo Lisciani che, grazie ai suoi quarant’anni di esperienza nell’attività di ricerca e sperimentazione sulle strategie di apprendimento dei bambini, oggi rappresenta un punto di riferimento per le famiglie, nel panorama del gioco educativo e nella produzione di strumenti didattico-ludico-editoriali di alta qualità.

Nell’attesa sfogliate la gallery per scoprire gli ultimi trend in fatto di giocattoli e tutte le novità da mettere sotto l’albero!

Il grande laboratorio delle scienze

Laboratorio profumi ed essenze

Mappa elettronica interattiva Italia

Il grande gioco talent school

I’m creative painting school

Vaiana Ethnic Bijoux designer

