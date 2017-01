Xi a Davos: una guerra commerciale non avrebbe vincitori

Davos, 17 gen. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che "nessuno emergerà vincitore da una guerra commerciale". Nel suo intervento al World Economic Forum, riportato dai media internazionali, il capo dello Stato cinese ha lanciato un messaggio al presidente eletto Usa Donald Trump che ha attaccato ripetutamente le politiche commerciali cinesi e promesso di prendere misure per rilanciare il commercio Usa.

Xi ha detto che i leader globali devono perseguire una collaborazione aperta: "Perseguire il protezionismo e come chiudersi in una stanza scura. Il vento e la pioggia restano fuori, ma anche l'aria e la luce", ha affermato. "La Cina - ha proseguito - terrà le porte aperte, e non le chiuderà. E speriamo che anche altri Paesi non chiudano le loro porte". Xi ha anche promesso che Pechino non lancerà una guerra valutaria e non svaluterà il renmimbi.