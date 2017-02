Viceministro Russia vede Kobler: in Libia serve governo unitario

Mosca, 6 feb. (askanews) - Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha discusso a Mosca della situazione in Libia con il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Martin Kobler. Il ministero russo parla di "un franco scambio di opinioni sulla situazione attuale in Libia" e della "discussione di vari aspetti dell'attuazione dell'accordo politico" in base ai parametri firmati "con il concorso attivo delle Nazioni Unite nella città marocchina di Skhirat 17 Dicembre 2015", si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri russo. "La parte russa ha confermato la necessità di portare avanti il lavoro sulla formazione di un governo unitario in Libia, i rappresentanti di tutte le principali forze politiche, gruppi tribali e regioni del paese. In questo contesto, si sottolinea l'importanza di una rapida soluzione su accordi concordati sulle restanti questioni controverse, che permetteranno ai libici di iniziare ad attuare pressanti questioni nazionali, tra cui contrastare la minaccia terroristica", si legge.

La crisi libica si protrae dal 2011, ossia dal rovesciamento di Muammar Gheddafi. Da allora si sono formati due centri di potere con due parlamenti: quello di Tobruk (a est) e il Congresso generale nazionale a Tripoli (a ovest). Con il sostegno delle Nazioni Unite è stato fondato un governo di riconciliazione nazionale a Tripoli guidato da Fayez al-Sarraj, che ha iniziato la sua attività il 31 marzo 2016, ma il parlamento orientale non lo ha sostenuto.

La portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, Maria Zakharova ha annunciato che il primo ministro libico Fayez al Sarraj si recherà in visita a Mosca questo mese. Secondo Zakharova Mosca sta conducendo un lavoro sistematico con i due centri di potere in Libia: Tobruk e Tripoli, cercando di risolvere il conflitto. Zakharova ha poi sottolineato la necessità di stabilire un dialogo tra le parti, discusso negli incontri con il comandante delle forze armate della Libia, il generale Khalifa Belqasim Haftar, che ha visitato la capitale russa alla fine di novembre, e una delegazione da Tobruk di libici a dicembre.