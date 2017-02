Vicecancelliere tedesco Gabriel negli Usa, incontrerà Pence e Tillerson

Roma, 2 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri e vicecancelliere tedesco, Sigmar Gabriel, è partito oggi per gli Stati Uniti per un incontro con il vice-presidente americano Mike Pence e con il suo collega, Rex Tillerson, che è stato confermato dal Senato Usa solo ieri sera.

"Mi auguro di avere uno scambio diretto e personale e porto con me a Washington l'offerta di amicizia e fiducia", ha detto Gabriel. "Noi vogliamo mostrare ai nostri partner americani la nostra visione delle cose, i nostri interessi e i nostri valori e ricerchiamo un dialogo aperto e amichevole".

Gabriel - precisa la Bild - sarà il primo ospite straniero del nuovo Segretario di stato americano. Non è stata prevista al momento alcuna conferenza stampa congiunta.

Il colloquio con Pence avrà luogo alla Casa Bianca, ma non è previsto alcun incontro con il presidente Donald Trump. Domani il vicecancelliere sarà anceh a New York per un incontro con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Il vicecancelliere tedesco ha assunto l'incarico di ministro degli Esteri solo da venerdì scorso, dopo aver lasciato il dicastero dell'Economia e aver rinunciato alla candidatura alla cancelleria per le prossime elezioni politiche tedesche. Il viaggio di Gabriel negli usa è il secondo nella nuova funzione. E' stato già a Parigi e ha dovuto annullare il viaggio a Bruxelles per ragioni di salute. Il precedente capo della diplomazia tedesca, Frank-Walter Steinmeier sarà eletto domenica prossima Presidente federale tedesco.

Le relazioni tra gli Stati uniti e la Germania si sono repentinamente raffreddate dopo la vittoria di Trump alle presidenziali. Appena due giorni fa, il capo consigliere della Casa Bianca per il Commercio con l'estero, Peter Navarro, ha accusato Berlino di aver sfruttato la moneta unica a spese dei suoi partner europei e degli Stati Uniti, nonché di ostacolare la riuscita del Ttip, l'accordo di libero scambio transatlantico.