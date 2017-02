Usa, Warren messa a tacere al Senato, impazza hashtag #LetLizSpeak

Roma, 8 feb. (askanews) - Migliaia di persone hanno espresso la propria indignazione sotto l'hashtag #LetLizSpeak, dopo che ieri sera il Senato americano ha votato per togliere la parola alla senatrice democratica Elizabeth Warren che stava leggendo una lettera della vedova di Martin Luther King durante il dibattito per la conferma a segretario della Giustizia di Jeff Sessions.

"Era stata avvertita, le era stata data una spiegazione, ma nonostante tutto è andata avanti", ha detto il capogruppo repubblicano, Mitch McConnell, giustificando il suo ricorso alla Norma XIX, che vieta ai senatori di attribuire "a un altro o ad altri senatori qualsiasi comportamento o motivo indegno o sconveniente per un senatore". I senatori hanno votato 49 a 43 per imporre il silenzio alla loro collega.

Warren stava leggendo la missiva in cui, nel 1986, Coretta Scott King contestava la nomina di Sessions a giudice federale, perchè da procuratore dell'Alabama aveva "usato i poteri del proprio incarico per un vergognoso tentativo di intimidire e terrorizzare gli elettori anziani neri". La lettera è stata resa pubblica solo lo scorso gennaio dalla National Association for the Advancement of Colored People, una delle più influenti associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti.

Proprio nel 1986 l'allora presidente Ronald Reagan aveva scelto Sessions come giudice federale, ma la sua nomina venne bocciata dalla commissione Giustizia del Senato (controllata dai repubblicani) perché accusato di razzismo, facendolo diventare così il secondo giudice in 50 anni a non essere confermato dal Congresso. Sessions era stato infatti accusato di aver definito la National Association for the Advancement of the Colored People, la Southern Christian Leadership Conference e altri gruppi che si battono per i diritti delle minoranze come "antiamericani" e "ispirati dal comunismo" e di aver detto che "il Ku Klux Klan andava bene", finché non aveva scoperto che c'erano nel gruppo molti "fumatori di marijuana".

Ieri, impossibilitata a concludere il proprio intervento in Senato, la senatrice Warren ha letto tutta la lettera di Coretta Scott King su Facebook Live, registrando oltre tre milioni di visualizzazioni. "Mi possono zittire, ma non possono cambiare la verità", ha poi detto alla Cnn.

Anche la figlia dei King, Bernice King, è intervenuta su Twitter: "Grazie @SenWarren per essere stata l'anima del Senato durante la seduta per #Sessions. #LetCorettaSpeak #LetLizSpeak".

Alla luce del voto di ieri, la senatrice democratica non può partecipare al dibattito sulla nomina di Sessions in vista del voto previsto per oggi sulla sua nomina.