Usa-Ue, Malloch promette "cataclisma" in relazioni transatlantiche

Berlino 3 feb. (askanews) - Ted Malloch, l'uomo che sarebbe stato scelto dall'amministrazione di Donald Trump per la carica di ambasciatore presso l'Unione Europea, prevede "un cataclisma" nei rapporti transatlantici e la disintegrazione dell'Ue, in un'intervista rilasciata al settimanale tedesco Der Spiegel.

"E' possibile mettere quasi due lettere qualsiasi davanti alla parola 'exit'", ha commentato alludendo al fatto che dopo la Gran Bretagna qualsiasi degli altri Ventisette membri dell'Ue potrebbe ora scegliere di uscire.

Secondo Malloch inoltre Trump preferirebbe avere a che fare con i diversi Paesi membri dell'Ue su base bilaterale piuttosto che in blocco, anche perché "con tutta franchezza ciò ci porrebbe in posizione di superiorità"; quanto alla moneta unica, Malloch ha ribadito trattarsi a suo parere di "un errore" e che se lavorasse per una banca di investimenti, scommetterebbe "contro l'euro".

Ma in un'intervista, rilasciata successivamente alla "BBC Radio 4's World at One", Malloch sembra voler smorzare i toni affermando che "alcuni commenti che suggeriscono che gli Stati Uniti siano adesso un nemico dell'Europa sono palesemente sbagliati" e sottolineando la necessità di "attenuare questa retorica".

I capigruppo dell'Europarlamento hanno chiesto che l'Ue respinga la nomina di Malloch, se venisse effettivamente scelto come ambasciatore, in quanto ostile all'Unione: "Queste dichiarazioni dimostrano una scandalosa malevolenza riguardo ai valori che definiscono questa Unione Europea" hanno scritto ieri al Consiglio Ue e alla Commissione europea.

(con fonte Afp)