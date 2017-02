Usa, Trump vuole donne "vestite da donna"? E' rivolta su Twitter

Roma, 3 feb. (askanews) - E' bastata una scintilla, peraltro di incerta origine, a scatenare inevitabilmente un'onda sarcastica sul web contro Donald Trump, al ritmo dell'hashtag #DressLikeAWoman.

Il neopresidente americano chiederebbe infatti al suo staff un abbigliamento "high standard" e, in particolare alle donne, di vestirsi "da donna". Rivestire determinati ruoli, insomma, comporta necessariamente adottare un look adeguato e, secondo un ex membro della campagna di Trump citato dal sito news Axios, il presidente vuole al suo fianco solo uomini in giacca e cravatta e donne vestite "in modo appropriato". Meglio con vestiti o gonne, ma se pantaloni devono proprio essere, che siano almeno "lindi e ordinati". Trump vuole che le donne che lavorano per lui "si vestano da donna", ha spiegato la fonte, mentre Axios aggiunge che le sue sostenitrici durante la campagna si sentivano "in dovere di indossare abiti per impressionare Trump", anche se il loro compito era di bussare a centinaia di porte piuttosto che partecipare a eventi eleganti.

La reazione sulla rete non si è fatta attendere: l'hashtag #DressLikeAWoman si arricchisce di minuto in minuto di nuovi soggetti: una bellissima poliziotta di Boston (il cui post è stato ritwittato già duemila volte) e veterana dell'esercito, Elizabeth Rooney, ha postato una sua foto in uniforme spiegando alla Bbc: "Mi vestirò da donna quando lui comincerà a comportarsi da presidente". Una donna pilota di moto "lamenta" che non esistono tute con gonne ignifughe, altri hanno postato sequenze di immagini di Hillary Clinton con il suo usuale tailleur giacca e pantaloni, poi foto di Serena Williams, di squadre di canottaggio femminile, veterinarie, pescatrici di salmone, chirurghe in sala operatoria, soldatesse. Oltre all'immancabile Statua della Libertà.