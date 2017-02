Usa, Trump torna all'attacco: non credete ai media, qui tutto ok

Roma, 18 feb. (askanews) - Donald Trump insiste nel suo attacco ai media e nell'assicurare che alla Casa Bianca va tutto bene. "Non credete ai media main stream (quelli delle fake news). La Casa Bianca funziona MOLTO BENE. HO ereditato un CASINO, ma sto mettendo a posto le cose", ha scritto il presidente americano nel suo primo tweet mattutino. Il concetto di "confusione" lasciata dall'amministrazione Obama come causa dei momenti difficili del suo inizio di presidenza è già stato presentato durante la conferenza stampa di giovedì scorso, che ha visto Trump in scontro aperto contro i media, accusati di mentire per denigrare il suo lavoro.