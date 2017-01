Washington, 22 gen. (askanews) - Donald Trump riceverà il primo ministro britannico Theresa May venerdì alla Casa Bianca, nel suo primo incontro ufficiale con un leader straniero da presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il suo portavoce.

"Il presidente riceverà il primo responsabile straniero" quando May "arriverà venerdì a Washington", ha dichiarato Sean Spicer dalla sala stampa della Casa Bianca. In un'intervista al Financial Times pubblicata ieri, May si è dichiarata fiduciosa in merito al futuro delle relazioni tra Londra e Washington.

"Dalle conversazioni che abbiamo già avuto, ho tratto la convinzione che siamo tutti determinati a far progredire la relazione speciale tra i nostri due Paesi e a lavorare per la prosperità e la sicurezza dei nostri popoli dai due versanti dell'Atlantico", ha detto May nell'intervista, "Non vedo l'ora di discutere quest temi e altri argomenti quando ci incontreremo a Washington".

(fonte AFP)