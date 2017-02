Usa, Trump promette: il muro con il Messico costerà molto meno

Palm Beach, 11 feb. (askanews) - Donald Trump ha promesso di far abbassare "considerevolmente" il costo del muro che intende costruire alla frontiera con il Messico che più esperti stimano possa raggiungere decine di miliardi di dollari. "Non mi sono ancora concentrato nel design o nei negoziati. Quando lo farò, come con l'F-35 o il programma Air Force One, il prezzo si abbasserà considerevolmente!", ha twittato il presidente americano, attribuendosi gli sconti concessi al Pentagono dalla Lockheed Martin per il jet da combattimento e dalla Boeing per la costruzione di nuovi aerei presidenziali.

Secondo recenti stime di esperti, il costo dei circa 3.200 chilometri di muro alla frontiera con il Messico potrebbe largamente superare i 20 miliardi di dollari. Durante la campagna, Donald Trump aveva parlato di una cifra compresa fra gli 8 e i 12 miliardi di dollari. Donald Trump ha firmato il 25 gennaio un decreto per lanciare la costruzione del muro al confine messicano. Il presidente americano ha più volte dichiarato di volerlo far pagare al Messico, ipotesi che il Paese latino ha categoricamente respinto.

(con fonte Afp)