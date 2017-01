Usa, Trump: priorità ai cristiani nell'accoglienza dei rifugiati

Roma, 28 gen. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler dare priorità ai cristiani rispetto ai musulmani nell'ambito della revisione del programma di accoglienza dei rifugiati. Ieri Trump ha firmato un ordine eseucutivo che sospende per quattro mesi il programma di accoglienza, chiedendo di introdurre ulteriori controlli per "garantire che quanti vengono ammessi come rifugiati non rappresentino una minaccia alla sicurezza e al benessere degli Stati Uniti". La misura prevede la sospensione per tre mesi dell'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen, e a tempo indefinito quello dei siriani.

In un'intervista concessa ieri all'emittente Christian Broadcasting Network, alla domanda se consideri i cristiani perseguitati una priorità nel processo di revisione del programma di accoglienza, Trump ha risposto: "Sì. Vengono trattati in modo orribile. Lo sa che per i cristiani in Siria è impossibile, o almeno molto difficile venire negli Stati Uniti? Mentre i musulmani possono venire ... E penso che questo sia molto, molto ingiusto. Per questo li aiuteremo".

Stando ai dati del Centro di ricerca Pew, riportati oggi da Usa Today, nel 2016 gli Stati Uniti hanno accolto 12.587 siriani, di cui il 99% di fede islamica e meno dell'1% di fede cristiana. Complessivamente, nel 2016 gli Stati Uniti hanno accolto 38.901 profughi musulmani e 37.521 profughi cristiani.