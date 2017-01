Usa, Trump oggi incontra i media, prima volta in quasi sei mesi

New York, 11 gen. (askanews) - L'appuntamento è per oggi alle 11 di New York, le 17 in Italia, nella Trump Tower, nel cuore di Manhattan. Il presidente eletto Usa Donald Trump vi terrà la sua prima conferenza stampa in quasi sei mesi, nella quale dovrà rispondere a una valanga di domande sui suoi rapporti con la Russia, a poco più di una settimana dall'insediamento.

Alcuni media Usa oggi scrivono che l'intelligence americana ritiene che il Cremlino sia in possesso di informazioni personali e finanziarie compromettenti sul miliardario e che i capi dello spionaggio Usa ne hanno informato lo stesso Trump la scorsa settimana. Citando "molteplici" fonti anonime con una conoscenza diretta dell'incontro, CNN ha detto che i capi dell'intelligence hanno dato a Trump un riassunto di due pagine sulle informazioni potenzialmente imbarazzanti per il 45esimo presidente degli stati uniti.

Vari media Usa hanno pubblicato un documento di 35 pagine su cui sarebbe basato il testo consegnato a Trump, che sarebbe stato compilato da un ex spia britannica, molto ben introdotta, prima per conto dei nemici di Trump all'interno del partito repubblicano, poi per conto dei democratici. Il miliardario in un tweet tutto in maiuscolo ha bollato il documento come "falso, una caccia alle streghe politica totale". Di caccia alle streghe ha parlato anche il Cremlino, che ha detto di non possedere di alcuna informazione compromettente su Trump e di considerare il dossier una "totale falsificazione", che ha l'obiettivo di danneggiare le relazioni bilaterali.

Nessun altro presidente eletto in epoca moderna ha aspettato tanto a presentarsi formalmente ai media, ma Trump si è sempre fatto vanto di infrangere le regole. Il miliardario di New York ha preferito parlare con comunicati improvvisati o tweet incendiari contro la Cina o contro chiunque abbia osato metterglisi contro, l'ultima in ordine di tempo Meryl Streep. Ha rilasciato interviste individuali e accettato di rispondere alle domande dei reporter in contesti informali, ma non ha ancora tenuto una conferenza stampa in piena regola. La sua performance sarà seguita con attenzione alla luce di un ulteriore deterioramento dei suoi già mediocri rating in vista dell'insediamento.

Il miliardario 70enne ha scelto per il primo incontro con la stampa dal 27 luglio la torre nel cuore di Manhattan dove ha sede la sua Trump Organization e dove egli stesso vive nell'attico. E' lo stesso edificio nel quale, scendendo da una scala mobile il 16 giugno 2015, ha annunciato la sua candidatura al Casa Bianca e nel quale ha gestito la transizione dopo la vittoria dalle elezioni dell'8 novembre.

I rapporti tra Washington e Russia saranno al centro di un altro evento oggi, l'audizione al Congresso dell'ex numero uno di ExxonMobil Rex Tillerson, scelto da Trump come segretario di Stato, considerato molto vicino al presidente russo Vladimir Putin. L'intelligence Usa ha già compiuto un passo senza precedenti, accusando il Cremlino di aver voluto influenzare le elezioni presidenziali in favore di Trump, violando i sistemi informatici del partito democratico. Da parte sua il miliardario ha detto che chiunque si opponga a migliori rapporti con Mosca è "uno stupido".

Trump aveva inizialmente indetto una conferenza stampa post-elettorale per il 15 dicembre, ben cinque settimane dopo il voto, promettendo di svelare il suo piano per risolvere il conflitto di interessi della sua Trump Organization. Ma la conferenza stampa di dicembre era stata improvvisamente sconvocata e Trump si era limitato a dire che la gestione del gruppo sarebbe passata ai figli maschi Donald Jr ed Eric.

(fonte Afp)