Roma, 20 feb. (askanews) - "I media delle FAKE NEWS stanno cercando di sostenere che l'immigrazione su vasta scala in Svezia funziona a meraviglia. NO!". E' quanto ha scritto oggi su Twitter il presidente americano Donald Trump, dopo che ieri è stato costretto a spiegare le affermazioni fatte su un attentato mai avvenuto in Svezia durante il comizio tenuto sabato scorso in Florida.

Sabato, in Florida, Trump ha detto: "Dobbiamo tenere il nostro paese al sicuro. Vedete quanto sta accadendo in Germania, vedete cosa è accaduto la scorsa notte in Svezia. La Svezia, chi ci potrebbe credere? La Svezia. Ne hanno presi in gran numero (gli immigrati, ndr.). Stanno avendo problemi che non avrebbero mai pensato. Vedete cosa accade a Bruxelles. Vedete cosa accade nel mondo. Vedete a Nizza. Guardate Parigi".

Quindi ieri, anche a fronte della richiesta di spiegazioni avanzata dalle autorità svedesi, Trump ha spiegato: "La mia affermazione su quanto accadeva in Svezia si riferiva a una trasmissione diffusa da Foxnews sugli immigrati e la Svezia", facendo riferito a un reportage sull'aumento dei crimini in Svezia attribuiti, secondo la rete tv ultraconservatrice americana, ai rifugiati.