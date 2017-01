Per la sua copertura dell'inaugurazione ieri

Roma, 21 gen. (askanews) - Donald Trump ha inaugurato la sua prima giornata piena da presidente degli Stati uniti nel modo a lui consueto, twittando: oggi, per lodare la rete tv Fox News per la sua copertura favorevole del discorso inaugurale di ieri. "Una giornata e una serata fantastiche a Washington D.C. Grazie a @FoxNews e a tanti altri media per i GRANDI giudizi sul discorso!" ha scritto Trump di prima mattina, usando il suo account personale @realDonaldTrump, invece di quello ufficiale @POTUS.

Il discorso di Trump, nel quale ha dipinto un quadro a tinte fosche dell'America e promesso di fermare il "massacro americano" è stata accolto con grande cautela da molti commentatori tv, inclusi quelli di Fox, rete conservatrice schierata con il presidente. "E' il discorso di un insorto, del leader di una rivolta che ha conquistato e preso il controllo di Washington" ha detto Chris Wallace, commentatore di Fox News. Ma evidentemente altri commentatori della tv sono piaciuti al neopresidente. "Ho pensato che non sia stato un discorso poetico, ma piuttosto forte, molto Trump" ha detto Brit Hume di Fox.