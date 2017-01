New York, 25 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato l'ordine esecutivo per dare il via alla costruzione del muro con il Messico. "Abbiamo parlato di questo sin dall'inizio" ha commentato il presidente. Firmato anche un secondo ordine esecutivo, che prevede più poteri delle autorità contro gli immigrati irregolari.