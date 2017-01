Usa, Trump dà ragione a Bannon: i media? Partito di opposizione

New York, 28 gen. (askanews) - Donald Trump non poteva che essere totalmente d'accordo con il suo stratega: i media sono il "partito d'opposizione" della sua amministrazione, altro che il partito democratico. All'indomani della pubblicazione di un'intervista al New York Times di Stephen K. Bannon - il suo braccio destro, espressione della destra antisistema e ultraconservatrice - il 45esimo presidente americano ha detto che i "media sono il partito d'opposizione sotto vari punti di vista".

Parlando a "The Brody File", trasmissione dell'emittente tv Christian Broadcasting Network, il successore di Barack Obama ha voluto precisare che non si stava riferendo a "tutti i media". "Non sto parlando di tutti ma di una grande porzione dei media. La disonestà, l'imbroglio, il raggiro li rendono certamente il partito d'opposizione, assolutamente", ha detto spezzando però una sorta di lancia in loro favore: i media "sono molto più bravi" del partito democratico, che "sta perdendo pesantemente", ma che ha i giornalisti dalla sua parte.

"Ho detto a me stesso 'Mi trattano così ingiustamente che è difficile credere che io abbia vinto'" alle elezioni presidenziali dell'8 novembre scorso in cui quasi tutti davano per vincente la rivale Hillary Clinton. "La cosa bella è che io ho una voce grossa. Ho una voce che la gente sente...". Le sue parole non sorprendono dal momento che ha iniziato la sua presidenza dicendo di essere "in guerra con i media".