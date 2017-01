Usa, Trump annuncia conferenza stampa per l'11 gennaio a New York

In un messaggio su Twitter

Roma, 4 gen. (askanews) - Il presidente eletto degli Stati uniti, Donald Trump, ha annunciato con un messaggio su Twitter che terrà la sua prima conferenza stampa l'11 gennaio prosismo a New York.

Il magnate, che assumerà ufficialmente le sue funzioni il 20 gennaio, dopo la sua elezione ha concesso solo rare interviste, in particolare al New York Times, ma non ha tenuto alcuna conferenza stampa, preferendo esprimersi su Twitter.

(fonte afp)