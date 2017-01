Usa: treno deraglia a Brooklyn (NY), decine di feriti

New York, 4 gen. (askanews) - Un treno è deragliato a Brooklyn, New York, per il momento causando qualche decina di feriti. Almeno stando a quello che si legge su Twitter. L'incidente riguarda un treno della linea ferroviaria Long Island Rail Road (Lirr), quella che collega Manhattan alla parte più orientale di Long Island. E' successo all'Atlantic Terminal, punto di incontro tra la Lirr e varie linee della metropolitana che servono la metropoli Usa.

Stanso a un tweet dell'Emergency Management Department di New York City il personale di emergenza è sul posto. Sono previsti ritardi e la chiusura di strade vicino ad Atlantic Avenue e Flatbush Avenue.