Usa, Tom Perez, ex ministro di Obama, è nuovo leader democratico

Washington, 26 feb. (askanews) - E' Tom Perez il nuovo presidente dei democratici americani. Eletto con 235 voti, su 435 votanti, l'ex segretario al Lavoro dell'amministrazione di Barack Obama, sostenuto dall'establishment democratico, ha subito teso la mano all'ala "Bernie Sanders" del partito, nominando come suo vice il suo principale avversario, Keith Ellison, che ha ottenuto 200 voti.

Originario della Repubblica Dominicana, Perez, 55 anni, è il primo ispanico a guidare il partito. Obama ha subito salutato l'elezione del suo "amico", dicendosi certo che saprà riunire il partito e "far emergere una nuova generazione di leader". Ironico il commento del presidente Donald Trump su Twitter: "Non potrei essere più felice per lui o per il partito repubblicano".

Lanciando un appello all'unità, Perez ha rimarcato come si tratti di un momento della storia del partito che gli americani studieranno nei prossimi anni: "Loro chiederanno: dove eravate nel 2017 quando abbiamo avuto il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti? E noi potremo rispondere che un partito democratico unito guidò la resistenza, assicurando che questo presidente non facesse più di un mandato".

Anche il suo vice, Ellison, afroamericano di 53 anni e primo musulmano eletto al Congresso Usa, ha sottolineato che "non possiamo permetterci il lusso di lasciare questa stanza divisi". (fonte Afp)