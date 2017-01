Usa, Tillerson avanza verso conferma a guida dipartimento di Stato

Voto finale in Senato atteso per domani

Washington, 31 gen. (askanews) - Nella serata di ieri il Senato Usa ha appoggiato la nomina di Rex Tillerson a segretario di Stato nell'amministrazione di Donald Trump, fissando per domani il voto finale di conferma. Oggi sono attesi i voti delle commissioni competenti del Senato di altri candidati scelti dal miliardario per far parte del suo governo. Se supereranno, come atteso, il voto delle commissioni, l'aula, a maggioranza repubblicana, dovrebbe confermarli senza problemi. La nomina di Tillerson, ex amministratore delegato del colosso petrolifero ExxonMobil senza alcuna esperienza di governo, è stata appoggiata con 56 voti a favore e 43 contrari, numeri che indicano che quattro democratici hanno votato con i 52 senatori repubblicani. "Ha il genere di esperienza internazionale che che gli sarà utile come prossimo segretario di Stato" ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell.

Trump ha fatto forti pressioni per ottenere la conferma delle sue nomine al governo e la Casa Bianca ha accusato i democratici di ostruzionismo: il nuovo presidente ieri sera su Twitter ha detto che i democratici "stanno rinviando le mie scelte di governo per ragioni puramente politiche". "Non fanno altro che ostruzionismo" ha aggiunto.

Il capogruppo democratico al Senato Chuck Schumer, dopo il recente ordine esecutivo di Trump sul blocco all'immigrazione, ha annunciato la sua opposizione a prescindere su qualunque nomina del presidente, incluse quelle di Tillerson e del ministro della Giustizia Jeff Sessions. "Nella sua prima settimana in carica il presidente ha calpestato la nostra orgogliosa tradizione americana di accogliere immigranti e rifugiati, contrabbandato fatti alternativi e sta tentando di riempire il suo governo di miliardari e banchieri" ha detto Schumer.

I repubblicani hanno 52 dei 100 seggi del Senato quindi i democratici non possono di fatto bloccare le nomine, per la cui conferma è richiesta una maggioranza semplice, senza l'aiuto di qualche repubblicano.

Finora solo tre dei ministri scelti da Trump sono in carica, il segretario della Difesa James Mattis, il segretario alla Sicurezza interna John Kelly e il capo della CIA Mike Pompeo, oltre all'ambasciatrice all'Onu, che ha rango ministeriale, Nikki Haley. I repubblicani cercano perciò di accelerare sulle conferme e oggi è in programma una serie di voti, tra cui quello finale su Elaine Chao, segretario ai Trasporti. Sessions sarà votato dalla commissione Giustizia, dove i democratici hanno rinviato il voto di una settimana. Le commissioni competenti voteranno anche sul segretario all'Energia Rick Perry, su quello agli Interni, sul segretario all'Educazione Betsy DeVos, qu quello al Tesoro Steve Mnuchin e su quello alla Salute Tom Price.

Ma i democratici, indignati per quella che definiscono un'iniziativa incostituzionale sull'immigrazione, che blocca temporaneamente l'accesso agli Usa ai cittadini di sette Paesi musulmani, vogliono fermare le conferme dei ministri per poter dibattere l'ordine esecutivo di Trump. "Possiamo fare una pausa e tentare di sistemare questo ordine esecutivo" ha detto il senatore Chris Murphy.

(fonte Afp)