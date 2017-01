Usa, strage all'aeroporto in Florida: sentiti nuovi spari

New York, 6 gen. (askanews) - Secondo la tv locale WSVN la polizia starebbe setacciando il garage del terminal 1 dell'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, a pochi chilometri da Miami. Alcuni testimoni sostengono ci siano stati altri spari, ma la situazione non è ancora del tutto chiara. Questa mattina c'è stata una sparatoria all'interno dello scalo: ci sarebbero cinque morti e diversi feriti. L'autore è stato fermato, ha fatto sapere la polizia.