Usa, si ritira candidato segretario alla Marina di governo Trump

Washington,27 feb. (askanews) - Philip Bilden ha ritirato la sua candidatura a sottosegretario alla Marina Usa, l'ultimo a rinunciare di una serie di persone scelte per far parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump. "E' stata una decisione personale dovuta a motivi di privacy e alle notevoli difficoltà che ha dovuto affrontare per separarsi dai suoi interessi di business" ha detto il segretario alla Difesa Jim Mattis, aggiungendo che presto indicherà un nuovo candidato. "Sono deluso, ma capisco e rispetto la sua decisione e so che continuerà a sostenere il nostro Paese in altri modi" ha detto il capo del Pentagono.

I timori sulla capacità di Bilden, importante uomo d'affari e investitore in private equity, di separarsi dalle sue vaste attività, molte delle quali a Hong Kong, hanno offuscato la sua candidatura, secondo la stampa Usa. Il segretario della Marina presiede sia sulla Marina sia sul corpo del Marines.

Hanno già rinunciato a far parte dell'amministrazione Trump Vincent Viola, nominato al posto di segretario all'Esercito, anche lui imprenditore con molti interessi di business, e Andrew Puzder, preso di mira in Senato pe le le sue attività imprenditoriali e per la sua controversa vita privata. Le candidature richiedono la conferma del Senato. Nelle scorse settimane Michael Flynn la lasciato l'impotante incarico di consigliere epr la sicurezza nazionale della Casa Bianca, accusato di aver mentito al vicepresidente Mike Pence sui suoi contatti con l'ambasciatore russo.

(fonte Afp)