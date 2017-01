Usa, repubblicani Camera votano per ridurre poteri ufficio etico

Roma, 3 gen. (askanews) - I deputati repubblicani della Camera Usa hanno votato per ridimensionare i poteri dell'ufficio che indaga sulle accuse di cattiva condotta nei confronti dei membri del Congresso. In base alle modifiche approvate dai repubblicani, che hanno una consistente maggioranza in aula, l'Ufficio etico del Congresso, finora indipendente, passa sotto il controllo della Commissione etica della Camera. I leader del partito alla Camera si erano opposti alla modifica, che è stata subito attaccata dai democratici. Il capogruppo democratico alla Camera Nancy Pelosi ha detto che le modifiche di fatto distruggono l'ufficio, nato nel 2008 a seguito di una serie di scandali che coinvolgevano parlamentari. "I repubblicani sostengono di voler "prosciugare la palude", ma la notte prima dell'insediamento del nuovo Congresso, i repubblicani della Camera hanno eliminato l'unico organismo indipendente di controllo sui loro atti". "Evidentemente l'etica è la prima vittima del nuovo Congresso repubblicano". Dopo l'inatteso successo alle elezioni di novembre, i repubblicani controllano sia la Camera sia il Senato del Congresso Usa.

L'ufficio etico era nato nel 2008 dopo una serie di imbarazzanti scandali, tra cui quello che coinvolgeva il lobbista Jack Abramoff, finito in carcere a Miami per associazione per delinquere e frode. Se lo speaker della Camera Paul Ryan e il capogruppo repubblicano Kevin McCarthy si opponevano al ridimensionamento dell'ufficio etico, i deputati repubblicani hanno votato a favore in un riunione a porte chiuse del gruppo. Tutti i 435 deputati della Camera dei rappresentanti vengono eletti ogni due anni e la Costituzione Usa prevede che ciascuna Camera "può determinare le regole dei suoi lavori". Perciò all'insediamento la nuova Camera vota le norme per il suo funzionamento.