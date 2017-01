Usa, regista e attrice iraniani assenti a Oscar dopo divieto Trump

Roma, 28 gen. (askanews) - Il regista iraniano Asghar Farhadi e l'attrice iraniana Taraneh Alidoosti non parteciperanno alla cerimonia degli Oscar a causa della decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere gli ingressi da sette Paesi musulmani, tra cui l'Iran.

Stando a quanto scritto su Twitter dal presidente del Consiglio nazionale irano-americano, Trita Parsi, il regista non parteciperà agli Oscar, dove il suo film "Il Cliente" corre come miglior film straniero. Il regista ha già vinto un Oscar, nel 2012, con il film "Una separazione".

Due giorni fa l'attrice iraniana Taraneh Alidoosti, co-protagonista del film di Farhadi, aveva annunciato su Twitter la sua decisione di non partecipare alla cerimonia in segno di protesta contro la decisione di Trump, già anticipata dalla stampa: "Non parteciperò agli #AcademyAwards 2017 per protesta", aveva scritto. E oggi, a ordine esecutivo firmato dal presidente, ha scritto: "Nessun iraniano è stato accusato di aver attaccato l'America... gli attentatore dell'11 settembre erano cittadini di Paesi non presenti nella lista".

I Paesi presi di mira da Trump sono infatti Iran, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Sudan, mentre gli attentatori di New York e Washington erano originari di Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Egitto e Libano.