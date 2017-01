Washington, 25 gen. (askanews) - Donald Trump si prepara a riportare una maggioranza conservatrice alla Corte Suprema, l'organo giudiziario di massimo grado negli Stati Uniti diviso in due da quasi un anno. Sono tre i nomi a cui il 45esimo presidente sta pensando per la nomina - attesa la settimana prossima - della persona chiamata a ricoprire il ruolo rimasto vuoto da oltre 11 mesi a causa della morte improvvisa del giudice di origini italiane Antonin Scalia (il decesso avvenne il 13 febbraio 2016 e da allora la Corte lavora con quattro giudici liberal e altrettanti conservatori).

In pole position ci sono Neil Gorsuch e Thomas Hardiman, mentre fuori dai giochi sembra Bill Pryor. Tutti e tre furono nominati dall'ex presidente George W Bush.

Gorsuch è giudice presso il decimo distretto della Corte d'Appello di Denver (Colorado). E' il candidato con le credenziali migliori: ha studiato alla Columbia, ad Harvard e a Oxford e negli anni Novanta è stato assistente di due giudici della Corte Suprema. Inoltre, proprio come Scalia, è considerato un "originalista": vale a dire che interpreta la Costituzione in modo letterale, cercando il più possibile di basarsi sul pensiero originale dei padri fondatori. Nel 2013 si era schierato a favore di una decisione in base alla quale i titolari di un'azienda privata potevano rifiutarsi di garantire la copertura assicurativa sanitaria per facilitare il controllo delle nascite.

Anche Hardiman - giudice federale al terzo circuito della Corte d'Appello con sede a Philadelphia (Pennsylvania) - è conservatore. Nel 2013 scrisse un'opinione nella quale forniva una interpretazione ampia del diritto riconosciuto nella Costituzione Usa di possedere armi. E' laureato alla Georgetown University di Washington.

E' Pryor a sembrare il più conservatore di tutti: in passato ha definito il sesso tra omosessuali una pratica che non dovrebbe essere accettata dalla legge e fu un forte critico della decisione storica del 1973 a favore dell'aborto.

A riprova del fatto che la nomina è ormai agli sgoccioli, Trump ieri ha incontrato insieme al suo vice Mike Pence i quattro senatori da cui dipenderà il passaggio con o senza ostacoli della nomina stessa: Mitch McConnell e Chuck Schumer, rispettivamente leader della maggioranza repubblicana e della minoranza democratica al Senato; Chuck Grassley, presidente della commissione Giudiziaria, e Dianne Feinstein, membro democratico di punta della commissione stessa.

Dal canto loro, i democratici in Parlamento sono pronti a combattere in seguito a un rifiuto (forse senza precedenti) da parte dei repubblicani di sentire nelle dovute audizioni e poi confermare Merrick Garland, il giudice scelto da Barack Obama il 16 marzo 2016 come successore di Scalia. Ora chiedono che la scelta ricada su un candidato che possa ricevere un sostegno bipartisan.