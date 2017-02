Usa, Pentagono valuta proporre invio truppe terra in nord Siria

Per imprimere un'accelerazione alla lotta contro l'Isis

Roma, 16 feb. (askanews) - Il Dipartimento alla Difesa potrebbe proporre che gli Stati Uniti dispieghino per la prima volta forze convenzionali di terra nel nord della Siria, per imprimere un'accelerazione alla lotta contro lo Stato Islamico. E' quanto ha appreso la Cnn.

"E' possibile che vediate forze convenzionali di terra in Siria per un certo periodo", ha detto un responsabile della Difesa all'emittente satellitare. Il responsabile ha però sottolineato che la decisione ultima spetterà al presidente Donald Trump, che ha ordinato al suo segretario alla Difesa di presentare entro fine mese una proposta per combattere l'Isis.

L'iniziativa - se approvata - potrebbe modificare in modo significativo le operazioni militari americane in Siria e potrebbe portare alla presenza di truppe di terra nel giro di settimane.

Finora, soltanto piccoli gruppi composti in particolare da Forze delle Operazioni speciali hanno agito in Siria, garantendo addestramento e assistenza ai gruppi dell'opposizione anti-Isis sul terreno. I reparti convenzionali agiscono con numeri più larghi e richiederebbero un dispositivo di sicurezza più consistente, sia di terra sia aereo.