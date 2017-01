Usa, passo indietro repubblicano: no a chiusura ufficio etico

New York, 3 gen. (askanews) - I deputati repubblicani della Camera statunitense hanno deciso di rinunciare al piano per smantellare l'Office of Congressional Ethics, che indaga sulle accuse di cattiva condotta nei confronti dei membri dell'Aula. In un incontro d'emergenza tenuto prima dell'apertura del 115esimo Congresso, i deputati hanno votato contro il piano, che era stato annunciato ieri sera, dopo le critiche del presidente eletto, Donald Trump, che in una serie di tweet aveva invitato a pensare a questioni più importanti, e l'opposizione di tanti, tra cui lo speaker della Camera, Paul Ryan, e il capogruppo della maggioranza, Kevin McCarthy.

L'ufficio etico era nato nel 2008 dopo diversi casi di corruzione, che si erano conclusi con la condanna in carcere per tre membri del Congresso.