Usa, Onu: 20.000 i rifugiati interessati da stop ad accoglienza

Roma, 31 gen. (askanews) - Sono 20.000 i rifugiati in "condizioni precarie" che avrebbero potuto essere reinsediati negli Stati uniti durante i 120 giorni di sospensione del programma di accoglienza annunciata venerdì scorso dal presidente americano Donald Trump. E' quanto ha precisato in una nota l'Alto commissario Onu per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, esprimenndo "profonda preoccupazione per l'incertezza in cui versano migliaia di rifugiati in tutto il mondo che avevano avviato l'iter per il loro reinsediamento negli Stati Uniti".

"Solo questa settimana oltre 800 rifugiati pronti a fare dell'America la loro nuova casa, si sono ritrovati impossibilitati a raggiungere gli Stati Uniti", si precisa.

"I rifugiati condividono le stesse preoccupazioni degli americani riguardo alla sicurezza - si legge ancora nel comunicato - loro stessi stanno fuggendo da guerra, persecuzione, oppressione e terrorismo. Le persone e le famiglie che l'Unhcr segnala ai governi per il reisediamento sono quelle più vulnerabili, come persone che hanno urgente bisogno di cure mediche, sopravvissuti a tortura, e donne e ragazze in situazioni di rischio".

"Per decenni gli Stati Uniti sono stati leader mondiale nella protezione dei rifugiati, una tradizione che ha radici nella tolleranza e nella generosità del popolo americano - conclude la nota - l'Unhcr auspica che gli Stati Uniti portino avanti questo loro forte ruolo di leadership e la loro lunga storia di protezione di quanti fuggono da conflitto e persecuzione".