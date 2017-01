Washington, 2 gen. (askanews) - Il presidente americano Barack Obama pronuncerà il suo discorso d'addio "martedì 10 gennaio" a Chicago, suo feudo politico dove otto anni fa aveva celebrato l'elezioni alla Casa Bianca.

"Martedì 10 gennaio tornerò a casa mia, a Chicago per dirvi addio e per esprimervi la mia riconoscenza", ha scritto Obama in un breve testo pubblicato oggi, richiamandosi a una tradizione che risale a George Washington. Il presidente Usa ha sottolineato di aver iniziato a scrivere il testo del suo discorso: "La vedo come un'occasione per ringraziarvi per questa straordinaria avventura, per celebrare come è cambiato questo Paese in meglio nel corso di questi otto anni e per fare qualche riflessione sul futuro", ha scritto Obama che rientra a Washington dopo due settimane di vacanze nelle Hawaii e che lascerà il suo posto a Donald Trump il prossimo 20 gennaio.

Martedì prossimo Obama parlerà nel centro conferenze McCormick Place, dove aveva pronunciato il suo discorso per la rielezione nel 2012.

(fonte afp)