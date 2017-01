Usa, Obama: ho sottovalutato l'impatto dell'hackeraggio russo

Washington, 8 gen. (askanews) - A due giorni dalla diffusione del rapporto dell'intelligence sulle interferenze russe nella campagna elettorale americana, Barack Obama ha ammesso di aver "sottovalutato" l'impatto che attacchi hacker e campagne di disinformazione possono avere sulle democrazie.

In un'intervista rilasciata alla trasmissione "This Week" dell'emittente ABC, il presidente americano ha precisato di non aver sottovalutato il suo omologo russo Vladimir Putin, che secondo l'intelligence americana avrebve ordinato la campagna di hackeraggio e di manipolazione dei media per favorire l'elezione di Donald Trump contro Hillary Clinton. "Ma credo di aver sottovalutato il modo in cui, in questa nuova era dell'informazione, è possibile per la disinformazione, per gli attacchi informatici e altro avere un impatto sulle nostre società aperte, sui nostri sistemi aperti, insinuandosi nelle nostre pratiche democratiche con modalità che credo siano sempre più veloci".

Obama ha quindi precisato di aver ordinato il rapporto dell'intelligence in parte per "assicurare che si capisca che è qualcosa che Putin sta facendo da qualche tempo in Europa, inizialmente negli ex Stati satellite, dove ci sono molte persone che parlano russo, ma sempre più nelle democrazie occidentali". Il presidente americano ha infatti ricordato che "ci saranno elezioni nei nostri alleati Nato a cui dobbiamo prestare attenzione".

Infine, Obama ha ricordato di aver sollecitato il presidente eletto Donald Trump, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, di "sviluppare un forte rapporto di collaborazione con la comunità dell'intelligence", sottolineando che è ugualmente importante che il Congresso, a livello bipartisan, "collabori con la nuova amministrazione per fare in modo che questo tipo di influenza venga ridotta al minimo". (fonte Afp)